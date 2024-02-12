Flaş... Flaş... CHP'nin Hatay'dan adaylık teklifine Haluk Levent'ten yanıt

Özlem Kıral
Flaş... Flaş... CHP'nin Hatay'dan adaylık teklifine Haluk Levent'ten yanıt
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için arayışlar sürerken CHP'nin Parti Meclisi bugün saat 18.00'da toplanacak. CHP'nin Hatay'a Haluk Levent'e teklif götürdüğü ortaya çıkarken Levent teklife sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Parti Meclisi’ne (PM) sunularak adaylar netleşeceği biliniyor.

CHP'nin Hatay belediye başkanlığı için Haluk Levent'e teklif götürdüğü ortaya çıkarken Haluk Levent, konuya sosyal medya hesabından açıkladı.

"SİYASİ BİR KİMLİĞE GİREMEM"

Levent "CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım!
Ahbap başkanıyım.
Ve siyasi bir kimliğe giremem.
Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.
Onur duyuyorum.
Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.
Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" dedi.

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