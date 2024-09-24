Ham çelik üretimi Türkiye'de yükseldi

Kaynak: AA
Ham çelik üretimi Türkiye'de yükseldi

Küresel ham çelik üretimi, ağustosta 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 6,5 inerek 144,8 milyon tona gerileyerek, Türkiye'nin üretimi yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona ulaştı.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalarak 144,8 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Çin'de yüzde 10,4 azalarak 77,9 milyon ton, Rusya'da yüzde 11,5 düşerek 5,8 milyon ton, İran'da yüzde 9,9 gerileyerek 1,4 milyon ton, Japonya'da yüzde 3,9 azalışla 6,9 milyon ton, Güney Kore'de yüzde 2,2 düşüşle 5,5 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Ağustosta çelik üretimi yıllık bazda Hindistan'da yüzde 2,6 artarak 12,3 milyon ton, ABD'de yüzde 0,7 artarak 7 milyon ton, Almanya'da yüzde 0,5 yükselişle 2,9 milyon ton, Brezilya'da yüzde 7,3 yükselişle 3 milyon ton olarak belirlendi.

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