Hamam böcekleri kaçacak delik arayacak. Bu kokuya asla dayanamıyorlar

Hamam Böcekleri İçin Doğal Çözüm Eğer hamam böcekleri evinizi istila ettiyse, onları uzaklaştırmak için doğal bir yöntem mevcut. Bu haşerelerin hoşlanmadığı bir koku tespit edildi. Bu koku, onları adeta kaçışa zorluyor. İşte o koku ve nasıl kullanılacağı:

Hamam Böceklerinin Hoşlanmadığı Koku Hamam böcekleri, evlerde görmek istemediğimiz haşere türlerinden biridir. Ancak onlardan kurtulmak için pratik bir çözüm var. Tek bir koku ile hamam böceklerini evden uzaklaştırmak mümkün. Bu koku, soğan ve karbonat karışımından oluşuyor.

Uygulama Yöntemi Hamam böceklerini evden uzaklaştırmak için bir yemek kaşığı karbonatı, bir adet rendelenmiş soğanla karıştırın. Daha sonra bu karışımı, haşerelerin sıkça görüldüğü noktalara sürün. Bu sayede, hamam böceklerinin evden uzaklaştığı gözlemlenebilir. Tüm haşereler yok olduktan sonra, evin temizlenmesi önerilir.

HAŞERELERİN EVE GİRMESİNİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Hamam böcekleri ve diğer haşere türlerinin eve girmesini engellemek için alınabilecek önlemler şunlardır:

• Evde rutubet oluşumunu engelleyin.

• Kirli çöpleri ve bulaşıkları biriktirmeyin.

• Mutfakta ocak, fırın ve buzdolabı çevresini düzenli olarak temizleyin.

• Yiyecekleri ve kuru gıdaları açıkta bırakmayın.

• Evinizdeki çatlakları onarın.

• Eve koli getirdiğinizde içini kontrol edin.

• Haşerelerin girmesini engellemek için lavabo giderlerinin su sızdırmadığından emin olun.

HAMAM BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR? İŞTE EV YAPIMI DOĞAL İLAÇLAR?

Hamam böceği istilasını evinizde doğal yöntemlerle kontrol altına alabilirsiniz. İşte hamam böceği ile mücadele için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler:

1. Hamam Böceği Yuvasını Bulun: Hamam böceklerinden kurtulmak için ilk adım, yuvalarını tespit etmektir. Bu böcekler genellikle ahşap mobilyaların altları, su boruları, banyo ve mutfak boruları, havalandırma girişleri ve ısıtıcılar gibi alanlarda yaşarlar. Mobilya altları, mutfak ve banyo dolapları da tercih ettikleri bölgelerdir. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı gibi eşyaların yaydığı sıcaklık da onları çeker. Ayrıca, kağıt yığınları ve karton kutuları da sevdikleri alanlardır.

2. Su Kaynaklarını Kesin: Hamam böcekleri suya bağımlıdır. Evinizdeki su sızıntılarını tamir edin ve tatile giderken su vanalarını kapatmayı unutmayın. Susuz kaldıklarında bu böcekler yaklaşık 1 hafta içinde ölürler.

3. Evinizi Temiz Tutun: Mutfak sürekli temiz tutulmalı, bulaşıklar hızlıca yıkanmalı ve yemek artıkları buzdolabına kaldırılmalıdır. Ayrıca zemini temiz tutmaya özen gösterin.

4. Sabunlu Su İle Mücadele: Hamam böceklerini yok etmek için sabunlu su oldukça etkilidir. Bir sprey şişesine sıvı sabun veya duş jeli dökün, su ekleyerek seyreltin ve karışımı doğrudan böceklerin üzerine sıkın. Özellikle karnına ve kafasına temas etmesine dikkat edin.

5. Ev Yapımı Hamam Böceği İlaçları:

Defne Yaprağı: Hamam böcekleri defne yaprağı kokusunu sevmezler. Defne yapraklarını ufalayarak böcek yuvalarına serpiştirin.

Haşlanmış Patates Karışımı: Eski bir yöntem olan haşlanmış patates püresini, borik asit ve toz şekerle karıştırarak kullanabilirsiniz.

Unutmayın ki hamam böcekleri alerjiye, ishale, deri döküntülerine ve gıda zehirlenmelerine yol açabilecek bakteriler taşırlar. Bu yüzden sağlık açısından evdeki hamam böceklerini yok etmek önemlidir.