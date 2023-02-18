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İran dini lideri Hamaney: Türkiye ve Suriye'deki deprem tüm Müslümanları ilgilendirir

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de büyük yıkıma yol açan depremlere yönelik, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremler tüm Müslümanları ilgilendirir. " dedi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 17:20
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Hamaney: Türkiye ve Suriye'deki deprem tüm Müslümanları ilgilendirir

İran dini lideri Hamaney: Türkiye ve Suriye'deki deprem tüm Müslümanları ilgilendirir
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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İslam ülkeleri temsilcileri ve İranlı askeri yetkililerin katıldığı programda konuştu.

İslam ülkeleri arasında iş birliği vurgusu yapan Hamaney, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlere değindi.

Hamaney İslam ülkeleri arasındaki iş birliğin sözde değil, gerçek anlamda olması gerektiğini belirterek, "Müslümanların gerçek anlamda iş birliğine ve dayanışmaya ihtiyaçları var. Bu iş birliğini sağlamalıyız. Bazen beklenmedik sorunlar ve felaketler yaşanabilir" dedi.

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlere işaret eden Hamaney, bu depremlere karşı Müslümanların kayıtsız kalamayacağını ve tüm Müslümanların birbirlerinin acılarını ve sorunlarını paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Hamaney, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremler büyük bir hadisedir. Bu deprem tüm Müslümanları ilgilendirir ve İslam ülkeleri bu hadiseye kayıtsız kalamaz. Yani gerçek anlamda herkes bu acıyı ve derdi hissetmelidir" ifadelerini kullandı. (İHA)

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