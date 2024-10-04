Hamaney'den dikkat çeken hamle. 5 yıl sonra ilk defa...

İsrail’in Lübnan’a saldırılarının ardından orta doğu yeniden bölgesel bir savaşın eşiğine gelirken, Dahiye’de bulunan karargaha saldıran İsrail son olarak Hizbullah’ın 32 yıllık lideri olan Hasan Nasrallah’ı öldürdü.

Nasrallah’ın hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki son dakika gelişmeleri üst üste gelmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden en dikkat çekeni bugün Tahran’da olacak.

HAMANEY’DEN 5 YIL SONRA İLK!

İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği füze saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Bu saldırı sonrasında İsrail’in nasıl bir saldırı düzenleyeceği merak konusu olurken bir gelişme Tahran’da yaşandı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in füze saldırısının ardından İran’ın atacağı adımlar ve bundan sonraki tutumlarının ne olacağına dair bugün Tahran’da kıldıracağı Cuma namazı sonrasında 5 yılın ardından ilk defa vaaz vermesi bekleniyor.

SALDIRININ YIL DÖNÜMÜNDE

Hamaney’in bu vaazı Hamas’ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Harekatının 1’inci yıl dönümünden 3 gün öncesine denk geliyor.

İran’da Cumhurbaşkanı’ndan bile yüksek bir otoriteye sahip olan dini lider, bugün Tahran merkezinde bulunan camide Cuma namazı kıldıracak. Hamaney’in vaazı Nasrallah için düzenlenecek olan anma töreni sonrasında yapılacak.