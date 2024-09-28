Hamaney'den Nasrallah açıklaması: 'Hizbullah'ın yanındayız'

Kaynak: DHA
Hamaney'den Nasrallah açıklaması: 'Hizbullah'ın yanındayız'

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Hizbullah'ın yanındayız" açıklaması yaptı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülme iddiasına ilişkin konuştu. Ali Hamaney "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İran dini lideri Ali Hamaney, bölgede devam eden saldırılar ve Nasrallah'ın ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidirler. Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin kaderini direniş güçleri belirleyecek ve bunların başında Hizbullah yer alacak" dedi.

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