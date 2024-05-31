Hamas: "Biden'ın ateşkes teklifini olumlu buluyoruz"

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan ateşkes önerisini olumlu karşıladığını açıkladı. Hamas, "Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ilan edilen ve İsrail'in de desteklediği yeni üç aşamalı ateşkes planına desteklerini ifade etti. Bu plan; Gazze Şeridi'nden İsrail güçlerinin çekilmesini, bölgenin yeniden inşasını ve esir takasını içermekte. Hamas'ın yaptığı açıklamada, bu gelişmelerin, direniş güçlerinin ve halkın gösterdiği kararlılık sayesinde uluslararası toplumun Gazze'deki çatışmaların son bulması gerektiği yönündeki görüş birliğine ulaşılmasının bir yansıması olduğu belirtildi. Hamas'ın, İsrail'in tam bir çekilme, yeniden yapılanma, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüşü ve kapsamlı bir esir değişim anlaşmasını içeren herhangi bir teklife açık ve yapıcı bir tutum sergileyeceği vurgulandı.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söyledi.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktardı.