Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve merkezdeki Bureij’de karadan şiddetli çatışmaların başladığını açıkladı.

Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde karadan çatışmaların başladığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze’ye 7 Ekim’de başlattığı hava saldırılarını en yoğun seviye çıkartmıştı.

Aynı zamanda iletişim hatlarının da kesildiği Gazze’de ‘kara operasyonunun genişletileceğini’ duyurulmuştu.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin kentin kuzey kesimine girmeye çalıştığı ve çatışmaların başladığı bildirildi.

BBC’nin Hamas’ın silahlı kanadı el-Kassam Tugayları’nın açıklamasından aktardığına göre, kentin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve merkezdeki Bureij’de başlayan şiddetli çatışmalar sürüyor.

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