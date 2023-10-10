Hamas esir takası için tek şartını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: “Savaş bitmeden esir takası görüşülmeyecek” dedi

KAYNAK: İHA
Hamas esir takası için tek şartını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını açıkladı.

“ESİR TAKASI BİZİM İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLACAK”

Hamas-İsrail arasındaki çatışma 4. günde devam ediyor. Tarafların savaşın başlangıcından bu yana onlarca esir aldığı ve bu esirlerin akıbeti gündeme geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takasının gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Heniyye, “Esirlerle ilgili bizimle iletişime geçen tüm taraflara, bu dosyanın savaş bitmeden açılmayacağını bildirdik” ifadelerini kullandı. Heniyye ayrıca, esir takasının Hamas’ın kabul edeceği şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Hamas'ın elinde cumartesi gününden bu yana 100-150 esir bulunduğu belirtiliyor.

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