Hamas esir takasını ertelediklerini açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle rehinelerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas esir takasını ertelediklerini açıkladı

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasının ikinci gününde Kassam Tugayları, Tel Aviv yönetimi yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehine takasını ertelemeye karar verdiklerini duyurdu. Telegram'dan yapılan açıklamada, erteleme kararının İsrail'in anlaşma şartlarına uymamasından kaynaklandığı bildirildi.

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Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülerinden Olivier Rafowicz, Fransa'nın BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın 39 Filistinli tutukluya karşı bugün 13 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını söylemişti.

Dün Hamas 13 İsrailli, 11 Taylandlı ve bir Filipinli rehineyi serbest bırakmış, İsrail de toplam 39 kadın ve çocuk Filistinliyi hapishanelerden salıvermişti.

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HAMAS 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKMIŞTITI

Hamas ve İsrail arasında uzlaşmaya varılan geçici ateşkes anlaşması dün itibarıyla devreye girmişti. Dün ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak 14 İsrailli rehine ve 39 Filistinli serbest bırakıldı. Bugün de gerçekleşecek 2. rehine takası için kritrik dakikalar yaşanıyordu. Ateşkesin 2. gününde Hamas, 13 İsrailli rehineyi salıverdi. Öte yandan buna karşılık İsrail'in 42 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyordu.

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REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşmişti.

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HAMAS İLK GÜN 11 TAYLANDLI VE 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes 24 Kasım sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi.

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İSRAİL DE 39 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUĞU SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

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4 GÜN BOYUNCA 50 İSRAİLLİ VE 150 FİLİSTİN SALIVERİLECEKTİ

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacaktı.

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