Hamas ile İsrail’in çatışmasında yeni cephe iddiası. Orta Doğu’da tansiyon düşmüyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın geçen hafta Cumartesi sabahı İsrail’e başlattığı “Aksa Tufanı” saldırısı sonrasında tansiyon düşmek bilmiyor.

Cumartesi günü ve sonrasında Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş, silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti. Hamas’ın saldırısına karşı ise İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Bir haftadır bölgede 2 binden fazla insan yaşamını yitirirken bugün dikkat çekici bir iddia geldi. İddianın kaynağı ise İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir diplomat. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter), “İsrail havadan arka arkaya Şam ve Halep havalimanlarını vurdu. Bu da aklıma İran rejiminin stratejik silahları Suriye’ye yerleştirme ya da Suriye üzerinden taşımaya çalışıyor olabileceği iddiasını aklıma getirdi. İkinci olarak da İsrail’in bunu engellemeye kararlı olduğunu düşünüyorum” dedi. Suriye’nin savaşta bir cephe açacağı iddia edildi.

“İRANLILAR ÖYLE YAPIYOR”

Bu paylaşıma yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanlığı Stratejik İlişkiler Başkanı Joshua Zarka, “Öncelikle İranlılar böyle yapıyor. İkinci olarak da biz İsrailliyiz” yanıtını verdi. İsrail medyası da dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı… İsrail gazetesi Maariv, İran’ın İsrail’e karşı Suriye’de bir cephe açmaya hazırlandığını iddia etti.

Suriye, geçen hafta İsrail’in Şam ve Halep’teki havalimanlarını vurmakla suçlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, sivillerin de kullandığı havalimanına düzenlenen saldırıyı kınamış ve bunu terör saldırısı olarak yorumlamıştı.

Öte yandan dün İran Dışişleri Bakanı, Hamas lideri İsmail Haniye ile dün Katar’ın başkenti Doha’da görüştü. Görüşmeden ortak işbirliğinin devamı kararı çıktı.