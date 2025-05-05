Hamas İsrail ordusunu vurdu! Ölü ve yaralılar var

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna pusu kurduklarını, bu pusuda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yayımlanan açıklamada, Han Yunus kentinde düzenlenen “karmaşık pusu” sırasında İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha sonra sıfır noktasından ağır silahlarla İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği ve bu çatışmalarda askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Pusu kapsamında, Han Yunus’un doğusundaki El-Farahin bölgesinde İsrail’e ait 2 tank ve bir askeri buldozerin Yasin-105 roketleriyle vurulduğu da kaydedildi.

Kassam Tugayları, bir gün önce de Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde cumartesi günü İsrail askerlerine birkaç aşamadan oluşan iyi planlanmış bir pusu kurduklarını ve bu pusuda da askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze’ye yeniden saldırılar başlatmasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş, ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmalara, pusu kurma eylemlerine ve saldırılara yeniden başlamıştı