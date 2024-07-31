Hamas liderinin dediğini yapmasına 3 gün kalmıştı. Bu sabah öldürüldü

Bugün sabah saatlerinde Hamas lideri İsmail Haniye İran'da öldürüldü. Tahran'da bir suikast ile öldürüldüğü belirtilen Haniye’nin suikast sırasında yanında bir de korumasının olduğunu ve onunda öldürüldüğü açıklandı.

3 AĞUSTOS ÇAĞRISI

Haniye geçtiğimiz günlerde 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırmıştı.

Hamas liderinin bu çağrısı ölümünün ardından gündeme geldi. Haniye, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istemişti.

3 GÜN KALA ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye’nin dediğini yapmasına 3 gün kala öldürüldü. Öte yandan Haniye yaptığı açıklamada uluslararası toplumun, Filistin halkına ve esirlere yönelik bu saldırıları durdurmaktan aciz olduğunu belirtmişti.

Ayrıca ABD’yi de hedefe alarak Beyaz Saray’ın bu saldırıları desteklediğini, insan hakları kurumlarının ise Gazze halkına ve hapishanelerdeki esirlere gereken desteği vermede başarısız olduğunu vurgulamıştı.

SUİKASTE UĞRADI

Hamas lideri İsmail Haniye İran Tahran’da kaldığı evde korumasıyla birlikte saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Haniye’nin ölüm haberini hem İran Devrim Muhafızları hem de Hamas doğruladı. İki taraf da saldırıda İsrail’i işaret etti.

İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.