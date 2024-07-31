Hamas liderinin ölümünün ardından ailesinden ilk açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bu sabah İran’da kaldığı evinde korumasıyla birlikte öldürüldü. Haniye Tahran'da, yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

OĞLU VE GELİNİ AÇIKLAMA YAPTI

Haniye’nin ölümünün ardından oğlu ve gelini açıklamalarda bulundu.

Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye, "Babamın kanı, en küçük Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil. Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik. Babam vatanseverlik yolculuğu sırasında dört suikast girişiminden sağ kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman arzuladığı şehitliği bahşetti.

Ulusal birliği tesis etmeye çok hevesliydi ve tüm Filistinli grupların birliği için çabaladı. Bu suikast, özgürlüğünü elde edilene kadar savaşacak olan direnişi caydırmayacak." dedi.

GELİNİ: BULUŞMAMIZ CENNETTE OLACAKTIR

Haniyeni’nin gelini ise video paylaşarak "Kadere ve ilahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir adamın şehadetine başsağlığı dileriz. Bir baba gibiydi, gözümüzün nuruydu. Haniye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı.

Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi ifade etmiyoruz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri." ifadelerini kullandı.

HANİYE 3 OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Birkaç ay önce Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da olduğu sırada 3 oğlu 3 torunu olmak üzere 6 aile üyesini İsrail saldırısında katledildiği haberini almıştı.

Haniye o zaman "Şehitlerimizin mübarek kanı bizi ilkelerimize, mücadelemize, direnişimize ve topraklarımıza bağlılığımızda daha da kararlı kılacaktır. Oğullarımın ve torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu acılarla ve kanla halkımız, davamız ve ümmetimiz için geleceğimiz ve özgürlük için umut tohumları ekiyoruz.

"AİLEMİN 60'A YAKIN FERDİ ŞEHİT OLDU"

Oğullarım Gazze'yi terk etmedi. Gazze'de kahraman halkımızla beraber cesurca direndiler, mücadele ettiler. Bütün halkımız ve Gazze ahalisi çocuklarının kanlarıyla ağır bedeller ödediler. Ben de onlardan biriyim. Ailemizden 60'a yakın şehidimizi bu mübarek davaya, İslam davasına kurban verdik. Ailemin 60'a yakın ferdi şehit oldu. Filistin halkının bütün şehitleriyle onlar arasında hiçbir fark yok." sözlerini sarf etmişti.