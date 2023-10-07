Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı

Mengü: Tahran’da havai fişek şovu

Mengü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın başkenti Tahran, Filistin meydanında Hamas saldırıları havai fişeklerle kutlanıyor" ifadelerini kullandı.

Mengü’nün paylaştığı videoda, meydandaki insanların çok sayıda havai fişekle coşku içinde kutlama yaptıkları görülüyor.

Aksa Tufanı operasyonu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına 5 bin roket ve havan atıldığı, ayrıca sızma girişiminde bulunulduğu bildirildi. Operasyonda yüzlerce İsrailli hayatını kaybederken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava harekatında da yüzlerce Filistinli öldü.