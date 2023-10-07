Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, İran’ın başkenti Tahran’da Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunun havai fişeklerle kutlandığını gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı

Mengü: Tahran’da havai fişek şovu

Mengü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın başkenti Tahran, Filistin meydanında Hamas saldırıları havai fişeklerle kutlanıyor" ifadelerini kullandı.

Mengü’nün paylaştığı videoda, meydandaki insanların çok sayıda havai fişekle coşku içinde kutlama yaptıkları görülüyor.

Aksa Tufanı operasyonu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına 5 bin roket ve havan atıldığı, ayrıca sızma girişiminde bulunulduğu bildirildi. Operasyonda yüzlerce İsrailli hayatını kaybederken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava harekatında da yüzlerce Filistinli öldü.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek Yaşam
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı! Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı!
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak Gündem
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı Spor
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı Dünya
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi Spor
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi