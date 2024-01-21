Hamas üyelerinin yüzde 30’u öldü. ABD basını açıkladı

ABD’li Wall Street Journal gazetesi ABD’li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail’in saldırıları sonrası Hamas’ın durumunu mercek altına aldı.

Habere göre, Hamas, İsrail'e aylarca saldıracak cephaneyle donatılmış durumda ve Gazze'de polis gücünü yeniden inşa etmeye çalışıyor.

İsrail'in üç aydan fazla süren saldırıları sonucunda Gazze'de 25 bin Filistinlinin öldüğü, Hamas üyelerinin ise yüzde 20-30'unun hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail'in "Hamas'ı yok etme" hedefinin uzak olduğu kabul ediliyor.

Habere göre, Hamas, İsrail saldırılarına karşı taktik değişikliğine gitti. Savaşçılar küçük gruplar halinde operasyon düzenliyor, pusular kurarak saklanıyor. Survival becerisinin İsrail'de tartışmalara yol açtığı belirtiliyor.