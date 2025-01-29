Hamas, yarın 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri daha serbest bırakacak

Kaynak: İHA
Hamas, yarın 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri daha serbest bırakacak

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşması kapsamında Hamas’ın yarın 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 3’üncü esir takasının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın yarın 5 Taylandlı ve 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirildi.

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İsrailli yetkililer, Hamas tarafından yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehoud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas, 19 Ocak'tan bu yana 7 İsrailli esiri, İsrail ise 290 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

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