Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında cinsel saldırılar gerçekleşmiş. Birleşmiş Milletler 5 binden fazla fotoğrafı inceledi

Birleşmiş Milletlerin cinsel şiddetle ilgili özel elçisi Pramila Patten, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, baskın sırasında rehinelere karşı "tecavüz ve cinselleştirilmiş işkence" yapıldığına ve halen tutuklu olanlardan bazılarına karşı da devam edebileceğine inanmak için gerekçeler bulunduğu belirtildi.

İKİ BUÇUK HAFTALIK ZİYARETİN ARDINDAN YAYINLANDI

Raporun vardığı sonuçlar, Patten ve ekibinin Ocak ve Şubat aylarında bilgi toplamak amacıyla İsrail'e yaptığı iki buçuk haftalık ziyaretin ardından ve İsrailli yetkililerin uluslararası toplumun İsrail'in İsrail'e yönelik saldırı iddialarını görmezden geldiği yönünde aylarca süren suçlamalarının ardından geldi.



5 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF İNCELENDİ

Ekip İsrailli yetkililerle görüştü, morgları ve tıbbi tesisleri ziyaret etti, 7 Ekim saldırılarına ilişkin 5.000'den fazla fotoğrafı ve 50 saatlik görüntüyü inceledi ve hayatta kalanlar, serbest bırakılan rehineler, ilk müdahale ekipleri, aile üyeleri ve diğerleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Hamas militanlarının cinsel şiddet eylemleri gerçekleştirdiği bildirilen dört yeri de ziyaret ettiler.

FİLİSTİNLİLERE KARŞI DA CİNSEL SUÇLAR İŞLENİYOR

Ekip ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'yı da ziyaret etti; buradaki yetkililer ve sivil toplum temsilcileri, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin gözaltında, ev baskınlarında ve kontrol noktalarında Filistinlilere karşı cinsel şiddet uyguladığını iddia etti. Aralarında yakın zamanda serbest bırakılan dört tutuklunun da bulunduğu görüşülen kişiler, “gözaltındaki Filistinlilere uygulanan zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin endişelerini dile getirdiler; bunlar arasında, çeşitli cinsel şiddet türlerinin, yani istilacı vücut aramalarının artan kullanımı; tecavüz tehditleri; ve uzun süreli zorla çıplaklık”.