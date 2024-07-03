Hamas’ın Gazze lideri nerede? Yerini sadece 3 kişi biliyor

İsrail, güçleri, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası bir kişiyi bulmak için her yeri didik didik arasa da bulamadı. Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın nerde olduğu Orta Doğu’daki en büyük gizemlerden biri haline geldi.

Son zamanlarda ortaya atılan yeni iddiaların bazıları Arap medyasına yansıdı. İddialara göre Sinvar’ın nerede olduğunu sadece 2 ya da 3 kişi biliyor. Sinvar’ın nerede olduğunu bilenler hem özel işleriyle ilgileniyor hem de Hamas’ın siyasi liderleri ile Sinvar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Hamas yetkilileri, Sinvar'ın Gazze'deki savaştaki gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirildiğini belirtti.

Hamas kaynakları, Sinvar'ın saklandığı yerin yer üstünde mi, yer altında mı olduğunu ya da İsrail ordusunun Han Yunus'ta operasyon düzenleyerek Sinvar'ın bulunduğu yere yaklaşıp yaklaşmadığını açıklamadı.

New York Times gazetesinin Mayıs ayında ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Sinvar'ın Refah'ta değil, Han Yunus'un altındaki tünellerde saklandığı belirtiliyordu. Şubat ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas kameralarının 10 Ekim'de kaydettiği ve Sinvar'ın Han Yunus'un altında bir tünelde yürüdüğüne dair görüntüleri yayınlamıştı.

YAHYA SİNVAR KİMİDR?

Yahya Sinvar, Gazze’deki Han Yunus mülteci kampında doğdu. Burası aynı zamanda Hamas’ın ortaya çıktığı yer olarak biliniyor.

İsrail’de ilk kez 19 yaşında gözaltına alınan Sinvar, 2017 yılında İsmail Haniye’nin yerine Hamas’ın Gazze’deki lideri oldu.

Sinvar’ın 2015 yılında, zimmetine para geçirmek ve eşcinsellikle suçlanan Hamas komutanlarından Mahmud İştiyavi'nin işkence görmesini ve infaz edilmesini denetlediğine inanılıyor. Sinvar, İsrail ile bir anlaşma yapılmasını kesinlikle reddediyor.