HAMAS’ın karakolu böyle vuruldu! İşte o anlar…

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki kara operasyonlarının devam ettiği ve Hamas’a ait askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna bağlı IDF kara birliklerinin liderliğindeki birleşik kuvvetler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki HAMAS karakolunu vurdu.

Kuvvetler düzinelerce HAMAS militanını öldürdü, tanksavar füze fırlatma hücrelerini ve tanksavar füze fırlatma ve gözlem noktalarını vurdu. Silahlar ve patlayıcı cihazlar da dahil olmak üzere çok sayıda silaha el koydu.

İşte o saldırı anı: