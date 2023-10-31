HAMAS’ın sivilleri öldürdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terör örgütü değildir’ denilen HAMAS’ın İsrail’e yaptığı baskında sivilleri öldürdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
HAMAS’ın sivilleri öldürdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı

7 Ekim tarihinde paramiliter örgür olan HAMAS’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Aksa Tufanı’ ismini verdikleri operasyonla İsrail geneline geniş çaplı saldırılar düzenlemiş ve 25 gündür devam eden çatışmaların fitili ateşlenmişti.

ROKETATARLA SİVİL HEDEFLER VURULDU

Aradan geçen 25 gün boyunca İsrail özellikle Gazze’yi yoğun bombardımana tutmuş ve binlerce sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. HAMAS tarafı gerçekleştirdiği operasyonlarda İsrail tarafında sivilleri hedef almıştı.

İki tarafta da sivil kayıpları artarken, büyük çoğunluk tarafından İsrail terör devleti HAMAS da terör örgütü olarak tanımlanmıştı.

7 Ekim gününe ait ortaya çıkan yeni görüntüler ise HAMAS’ın sivilleri hedef aldığını kanıtlar nitelikte. Ellerinde ağır makineli silahlar ve roketatar bulunan HAMAS militanlarının baskın yaptıkları şehirde sivil avına çıktıkları görüldü. Yoldan geçen bir arabayı roketatar ile hedef alarak imha eden militanların görüntüleri tepki çekti.

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ERDOĞAN: HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Dünyada birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınan HAMAS, bu ve diğer paylaşılan görüntülere rağmen Türkiye’de belirli kesim tarafından desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımlamamıştı.

AKP’nin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, ‘‘HAMAS bir terör örgütü değildir, mücahitler grubudur’’ açıklaması yapmış, bu açıklamalar da tepkiyle karşılanmıştı.

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