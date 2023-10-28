Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

KAYNAK: AA
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerinin Gazze'deki ‘bu soykırım ve akan kanın’ sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

“GAZZE’DE DÖKÜLEN KAN İSRAİL’E ÖFKE VOLKANI OLACAK”

Gazze'de dökülen kanın "Filistin halkı ve özgür dünya halklarından İsrail'e karşı bir öfke volkanına dönüşeceği" kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısı yapıldı.

x4rvs28pnuwklu6ys-0tvg.jpg

“TÜM ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNİ ELİNDE NE VARSA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerini ABD ve İsrail'e destek olan ülkelere karşı ellerindeki tüm araç ve kozları kullanarak, onlara kaybedecek bir şeyleri olduğunu hissettirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE SON DURUM

28102023542d2209.jpg

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

281020237396c877.jpg

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu Gündem
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun Gündem
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç" Dünya
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç"
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık Gündem
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi Gündem
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi