Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerinin Gazze'deki ‘bu soykırım ve akan kanın’ sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

“GAZZE’DE DÖKÜLEN KAN İSRAİL’E ÖFKE VOLKANI OLACAK”

Gazze'de dökülen kanın "Filistin halkı ve özgür dünya halklarından İsrail'e karşı bir öfke volkanına dönüşeceği" kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yürüten İsrail'e karşı bir tutum sergilemeleri çağrısı yapıldı.

“TÜM ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNİ ELİNDE NE VARSA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamada, "Arap ve İslam ülkelerini ABD ve İsrail'e destek olan ülkelere karşı ellerindeki tüm araç ve kozları kullanarak, onlara kaybedecek bir şeyleri olduğunu hissettirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.