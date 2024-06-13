Hamas’tan ateşkes açıklaması

Kaynak: İHA
Hamas’tan ateşkes açıklaması

Hamas’tan üst düzey bir yetkili, ateşkes önerisinde yapılmasını istedikleri değişikliklerin itirazı gerektirmediğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden tarafından 31 Mayıs günü açıklanan Gazze’de 3 aşamalı ateşkes planı üzerindeki çalışmalar halen devam ediyor. Hamas’tan üst düzey bir yetkili, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu ve Hamas’ın ABD tarafından sunulan ateşkes planında istediği değişikliklerin önemli olmadığını belirtti.

hamas-hm5g-cover.jpg"İTİRAZ GEREKTİRECEK BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

İsmi belirtilmeyen Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına göre, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak mahkumların uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 100 Filistinliden oluşmasını istediklerini ifade etti ve İsrail tarafından hazırlanan belgede, uzun süreli cezalara çarptırılan 100 mahkumun kapsam dışında tutulduğu, serbest bırakılacak mahkumların sadece 15 yıldan az cezası kalan mahkumlarla sınırlandırıldığını kaydetti.

Yetkili, "Hamas liderliğine göre itirazı gerektirecek önemli bir değişiklik yok. Taleplerimiz arasında Gazze’nin yeniden inşası, sınır geçişlerinin açılması da dahil olmak üzere ablukanın kaldırılması, insanların hareketine izin verilmesi ve ürünlerin kısıtlama olmaksızın girişinin sağlanması yer alıyor" ifadelerini iletti.

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