Hamas'tan Hizbullah'a sitem

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Hamas'tan Hizbullah'a sitem

Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi.

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