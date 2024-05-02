Hamas'tan müzakere açıklaması 'İsrail bunu yaparsa..'

7 Ekim tarihinde bu yana devam eden HAMAS- İsrail savaşında on binlerce Gazzeli sivil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti. Aylardır devam eden savaşta savaşın iki tarafı ateşin kesilmesi için bir araya gelerek müzakere görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada müzakerelerden ne sonuç çıkarsa çıksın Refah kentine gireceklerini belirtmişti.

HAMAS, son müzakereler hakkında açıklama yaptı. HAMAS Hareketi Siyasi Büro üyesi Usame el-Hamdan, Refah kentine saldırı yapılması halinde esir takası için müzakerelerin biteceğini açıkladı.

Hizbullah’a yakın olan Al Manar TV’ye konuşan Hamdan, İsrail Ordusu’nun Refah’a kara saldırısını başlatması ile devam eden esir takası müzakerelerinin anında sona ereceklerini, Gazze direniş cephesi (HAMAS’ın) ateş altındayken müzakere yapamayacaklarını belirtti.

Hamdan, İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere yaklaşımlarının da da "olumsuz" olduğunu söyledi.