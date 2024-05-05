Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz

Kaynak: İHA
Hamas’tan net ‘ateşkes’ açıklaması: Savaşı sona erdirmeyen bir teklifi kabul etmeyeceğiz
Hamas yetkilisi, Gazze'de savaşı sona erdirmeyen ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana aralıksız şekilde sürerken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinden ne sonuç çıkacağı henüz belirsizliğini koruyor.

İsmi açıklanmayan bir Hamas yetkilisi müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, saldırıları devam ettirmekte ısrar ederek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Siyonist varlık esirlerini kurtarmak için bir anlaşma peşinde ama bunu saldırının sona ermesiyle ilişkilendirmiyor." İfadelerini kullandı.

Yetkili, "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmanın" Hamas tarafından kesinlikle kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu gösteren Hamas yetkilisi, “Elimizdeki bilgiler Netanyahu'nun kişisel nedenlerle bir anlaşmaya varılmasını engellediğini doğruluyor” diye konuştu.

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