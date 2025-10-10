İsrail’in 2 yıl boyunca Gazze’de düzenlediği saldırılar ve 67 bin den fazla sivilin hayatını kaybetmesi sonrası ateşkes sağlandı. Mısır’da atılan imzalar sonrası İsrail hükümeti anlaşmayı resmen onayladı. Öte yandan Hamas ise kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu. Atılan imzalar ile birlikte ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu Gazze planının ilk aşaması tamamlandı.

Anlaşma uyarınca İsrail güçleri 72 saat içinde belirlenen mevzilere çekilecek ve karşılıklı esir takası gerçekleşecek. Anlaşmanın her iki tarafça uygulanmasını takip etmek ve aralarında koordinasyonu sağlamak amacıyla ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve iki tarafın mutabık kaldığı diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir görev gücü oluşturulacak.

Ateşkesin onaylanması sonrası Katar merkezli olan ve bölgeden en doğru bilgileri paylaşmasıyla bilinen haber kanalı Al Jazeera çarpıcı bir haber yayınladı. Siyasi kolu Katar’da yer alan Hamas’tan bazı isimler Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada tarihi cümleler kullandı. Buna göre Hamas’ın yetkilileri özel muhataplarına silah bırakmaya açık olabileceklerini söyledi.

1987 yılında Gazze’de kurulan Hamas, kurulduğu tarihten itibaren yaptığı kanlı eylemler ile gündeme gelmişti. Filistin’deki direniş hareketini Yaser Arafat’ın yönettiği yıllarda Hamas, özellikle intihar eylemleri ile gündeme gelmiş ve o dönemlerde tehlikeli bir radikal örgüt olarak ön plana çıkmıştı. İsrail ile imzalanan ateşkese kadar hiçbir otorite Hamas’ın silah bırakma ihtimalini dile getirmemişti.

HAMAS’A SİLAH BIRAKMA BASKISI GELDİ

Bölgeden gelen haberlere göre özellikle Körfez ülkeleri Hamas’ın silah bırakması için örgüte baskı yapıyordu. Ancak bazı uzmanlar Hamas’ın tamamen silah bırakmasını çok olası görmüyor. Yapılan bazı analizlerde Hamas’ın özellikle hafif bırakma ve İsrail’e çıkan tünellerin haritalarını paylaşma konusunda gönülsüz olabileceğini vurguladı.

Öte yandan Hamas’ın ateşkesi olabildiğinde uzatmak için pragmatik hamleler yapabileceği öngörülüyor. Hamas’ın silahlarını tamamen bırakmasının ancak İsrail işgalinin tamamen sona erdiği ve yönetimin Filistinlilere bırakıldığı bir senaryoda mümkün olabileceği gelen yorumlar arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gazze planının ikinci aşamasının Hamas’ın silah bırakması olduğunu söylemişti.