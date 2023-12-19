Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrail saldırılarında ölmek istemiyoruz

Kaynak: İHA
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery, "İsrail ordusunun hava saldırılarında ölmek istemiyoruz" dedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrailli esirler ölmeye devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery yaptığı konuşmada, yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek, "çok zor koşullar altında yaşadıklarını" ifade etti.

Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF’yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi anlamıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ölmek istemediklerini aktaran Bery, koşulsuz ve şartsız şekilde serbest bırakılmalarını sağlaması için İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" dedi.

Bery’nin yanındaki diğer esirlerin ise 80 yaşındaki Yoram Metzger ve 85 yaşındaki Amiram Cooper olduğu ifade edildi.

İlgili Haberler
Ardan Zentürk Hamas liderlerinin Türkiye’deki yeni toplantısının perde arkasını açıkladı
Serbest bırakılan İsrailli esirin yakını Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
Serbest bırakılan İsrailli esirin yakını Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi
İsrail Gazze'de 3 İsrailli rehineyi öldürdü
İsrail'den 'rehine' operasyonu: Rehineler kurtarılmadı, askerler yaralandı
Esir İsraillilerin ailelerinden Netanyahu’ya protesto. 'Ateşkese geri dönmek için tüm seçenekleri kullanın'
Son Haberler
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü Yaşam
Fethiye’de tehlikeli anlar: Motosikleti yatarak sürdü
Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: Cesedi 3 ay sonra bulundu Yaşam
Sevgilisini kurtarmak için denize atlamıştı: Cesedi 3 ay sonra bulundu
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı Gündem
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı: 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu olacak Gündem
Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketleri kararı: 1 Ocak 2024’ten itibaren zorunlu olacak
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü Dünya
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü
Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti Gündem
Madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti