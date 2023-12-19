Hamas'tan yeni rehine videosu: İsrail saldırılarında ölmek istemiyoruz

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrailli esirler ölmeye devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde yer alan 79 yaşındaki İsrailli esir Haiem Bery yaptığı konuşmada, yaşlı esirlerin kronik hastalıkları olduğunu belirterek, "çok zor koşullar altında yaşadıklarını" ifade etti.

Bery, "Bizler İsrail'in kuruluşunun temelinde yer alan kuşağız. IDF’yi kuranlar bizleriz. Burada neden terk edildiğimizi anlamıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında ölmek istemediklerini aktaran Bery, koşulsuz ve şartsız şekilde serbest bırakılmalarını sağlaması için İsrail hükümetine çağrıda bulunarak, "Burada yaşlanmamıza izin vermeyin" dedi.

Bery’nin yanındaki diğer esirlerin ise 80 yaşındaki Yoram Metzger ve 85 yaşındaki Amiram Cooper olduğu ifade edildi.