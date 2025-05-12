Hamdi Akın: Futboldan sorumlu değilim, başarısızlığın bedeli olacak

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe yöneticisi Hamdi Akın, CNBC-E televizyonun sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna Akın şöyle yanıt verdi: "Ben gayrimenkul projelerinden sorumluyum futboldan değil. Biz aşağı yukarı 10 aydır, yönetime geldiğimizden beri ne kadar gayrimenkulu varsa Fenerbahçe'nin hepsinin envanterini çıkardı. Hepsinde yapılması gereken ne varsa hem idari hem de yatırım anlamında gerçekleştirdik. Bunların hepsini canlandırmaya çalışıyoruz. Her bir arsamızda çok ciddi mesafeler kaydettik ve Fenerbahçe ekonomisine bunları kazandırmaya çalışıyoruz."

Hamdi Akın tesislerdeki son durumu için "Gerek Dereağzı olsun gerekse Maltepe'deki futbol akademisi olsun, gerekse okulun olduğu Kayışdağı olsun, Kenan Evren Lisesi'nin arazisi olsun -ki oraya bir iş merkezi yapılacak- gerekse Ataşehir'deki arsamız olsun bütün bunlarla hem idari hem de inşası konusunda ne yapılabilecekse her anlamda bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ciddi mesafe kat ettik. Bazılarının temellerini attık. Bazılarının projelerini bitirdik" dedi.

Fenerbahçe Stadı'nı büyütme projesinden bahseden Akın şunları söyledi: "Fenerbahçe stadını 65 bin kişiye büyütmeye çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama zoru başarmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyonda. Devlet yardımı almadan bunu yapıyoruz. Yapacağız inşallah. Dört tribünün çatısını kaldırıp aralarına 15 bin kişilik bir oturma kapasitesi eklemek istiyoruz. Bunu stadyum kapatılmadan yapmak istiyoruz. Belki bir iki ay dışarıda oynayabiliriz. Ama başladıktan sonra Stadı 6 aylık bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi en ince detayına kadar projeler yapılıyor."

'FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIĞIN MUTLAKA BEDELİ OLUYOR'

Hamdi Akın ise Fenerbahçe'nin sezonunu şöyle değerlendirdi: "Futbolda sonuç ne olur? Bu benim dışımda gelişen bir olay. Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Hakikaten dünyada böyle bir kulüp yok. Basketbolda, voleybolda, atletizmde boksta, yelkende. Amatör sporlara baktığınızda Türkiye'nin olimpiyatlara gönderdiği sporcuların yüzde 25-30'u Fenerbahçe'den. Buna çok ciddi masraflar yapılıyor. Bunların hepsinde çok başarılıyız. Ama maalesef bilinen nedenlerden dolayı futbolda başarı gelmedi. Tabii kongre ve kongre üyeleri bunu uygun görmezlerse yapacak bir şeyimiz yok. Seçim zamanı geldiğinde Ali Koç aday olacak mı olmayacak mı? göreceğiz hep beraber. Sonuçta bir yönetim kurulu üyesiyiz. Ve verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."