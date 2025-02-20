Hamile eşini sokak ortasında vurdu!

Kaynak: DHA

Kütahya'da Y.K. (20), çıkan tartışmanın ardından annesinin evine giden hamile eşi F.K.’yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup, yaraladı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce eşi Y.K. ile tartışan F.K., annesinin evine gitti. Y.K., bugün sokakta gördüğü hamile eşi F.K.’yi tüfekle vurup kaçtı.

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F.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. F.K., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olayın ardından kaçan Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta suç aleti tüfek ile birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Tedavisi süren F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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