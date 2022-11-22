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Hamile hanımlar bunlardan uzak durun

Anne adaylarının sağlığı iki kat daha fazla önemli çünkü onlar iki canlı… Peki, hamile olan kadınlar nelerden uzak durmalı? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:12
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Hamile hanımlar bunlardan kaçının

Hamile hanımlar bunlardan uzak durun
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Hamilelik sürecinde anne adayının sağlığına, günlük rutinine, özellikle de beslenmesine ekstra özen göstermesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer bu sözlerle anne adaylarını uyardı ve hangi besinlerden uzak durmaları gerektiğini açıkladı. İşte o besinler…

“Hamilelikte tüketilmemesi gereken besinlerin başında az pişmiş yumurta geliyor. Çünkü yumurtada salmonella adı verilen bir bakteri üreyebiliyor. Tüketilmesi çeşitli bağırsak enfeksiyonlarına ve gıda zehirlenmelerine yol açıyor. Bu da anne adayına ve bebeğe zarar veriyor.”

Sönmezer diğer besinleri ise şöyle sıraladı:

“Az pişmiş yumurtanın yanı sıra çiğ yumurta ile yapılan mayonez, krema veya dondurma gibi besinler, çiğ veya az pişmiş et ürünleri zararlıdır. Çünkü az pişmiş et parazit ve enfeksiyon kaynağıdır. Az pişmiş ya da çiğ haldeki etler, toksoplazma riski taşıyor. Toksoplazma hamile kadınlarda düşük riskine yol açabilir.
Hamileler kesinlikle salam, sosis, sucuk, pastırma yememelidir.
Balığın hamilelik döneminde dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir.

Midye, istiridye ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri yüksek miktarda cıva değerine sahip. Yüksek cıva oranı, gelişmekte olan bebeğin beyin ve sinir sisteminine zarar verebilir.

Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi oldukça gerekli. Fakat bu süt ve süt ürünlerinin pastörize olduğundan emin olunmalı. Pastörize olmamış süt ve peynirin içinde bulunan bakteriler listeria enfeksiyonu riskine neden oluyor.
Hamilelerin pasta, kek, kurabiye, bisküvi, şekerleme, şerbetli tatlılar, hamur işi, cips, fast food gibi şeker içeren hazır ve paketli gıdalardan da kaçınmaları gerekiyor”

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