Hamile hırsızlar serbest kaldı

Şuhut ilçe merkezinde Pazar Mahallesi Gençlik Caddesindeki bir apartmana giren 2 kadın, L.P.'ye ait apartman dairesinin kapısının önünde beklemeye başladı. Bir apartman sakini durumu fark edince durumu polislere ihbar etti.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, 2 kadını kapıyı açmaya çalışırken yakaladı. Kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olan 2 kadının çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi.

Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.