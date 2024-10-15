Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hamile kadın, metrobüste doğum yaptı

İstanbul Esenyurt’ta 35 haftalık hamile Hanife Mete kontrol için hastaneye gittiği sırada metrobüste doğum yaptı.

Bu sabah, kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan metrobüse binen Hanife Mete’nin doğumu araçta gerçekleşti.

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Metrobüs ile Cennet Mahallesi'ne geldikleri sırada sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi.

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Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Haberi alan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özer ve İmamoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.

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BABA CEMAL METE " BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİLER"

Bebeğin babası Cemal Mete şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu; “Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı ve doğum gerçekleşti.

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Bu olay sonrasında Dilek İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ziyarete geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Bizimle ilgilendikleri için Allah razı olsun onlardan. Bir erkek evladım oldu bu yüzden de çok mutluyum. Bu gün bizi burada yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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