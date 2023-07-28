Hamile kadına bebek düşürten şiddet

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete giden hamile kadın adeta dehşeti yaşadı. Bir şüpheli, "Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz" diyerek önce köpeğe tekme attı, ardından genç kadını feci şekilde darp etti. Olay sonrasında düşük yaptığını söyleyen kadın, “Korkudan dışarı çıkamaz hale geldim” dedi.



Olay 17 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde dehşeti yaşadı. İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen şahıs, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.



"BANA MEYDAN DAYAĞI ATTI"

Başından geçenleri anlatan Cansel Dursun, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.



"YEDİĞİM DAYAK YÜZÜNDEN DÜŞÜK YAPTIM"

Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen Dursun, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın abisi kapıma gelerek, ‘Biz Hüda Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.



"KORKUYORUM"

Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen Cansel Dursun, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.



"O ADAM BENİM İÇİN KATİL"

“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.