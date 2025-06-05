Hamile kadının çığlıkları bile durduramadı! Trafikte dehşet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hamile kadının çığlıkları bile durduramadı! Trafikte dehşet

İstanbul Ataşehir’de yol yüzünden tartışan iki sürücünün kavgasında yumruklar konuştu. Otomobil sürücüsü, cip sürücüsüne hamile eşinin yanında yumrukla saldırdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; trafikte tartıştığı cipin önünü kesen otomobil sürücüsü, aracından inerek cipin camlarını yumruklamaya başladı.

Sürücünün "Gebertirim seni" tehditlerinin ardından cipten inen sürücü "hamile eşimin yanında bana saldırırsın ha..." diyerek karşılık verdi. İkilinin tekmeli yumruklu kavgasını hamile eş çığlık atarak durdurmaya çalıştı. O anda kavgaya engel olmaya çalışan motosiklet sürücüsü ise, "Polis var devam et ağabey. Yapmayın, yapmayın ehliyetiniz gidecek" şeklinde uyarılarda bulundu. Çevredekiler araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavga, otomobil sürücüsünün aracına binerek uzaklaşmasıyla sona erdi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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