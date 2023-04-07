Hamile karısını yanardağdan aşağı iterek öldürdü

Editör: İsa KARAARSLAN

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. 29 yaşındaki Kashif Anwar, 31 yaşındaki karısı Fawziyah Javed'i Eylül 2021'de bir yürüyüş sırasında Edinburgh'daki eski bir yanardağ olan Arthur's Seat'e götürdü.

Çift manzarayı izledikten sonra Kashif Anwar kafasındaki şeytani planı uygulayarak hamile karısını sönmüş Arthur's Seat adlı yanardağdan aşağıya itti.

Genç kadın düştükten sonra mucize eseri hayatta kaldı. Yanardağda bir kadının yerde yattığını görenler yanına gitti. Ağır yaralı olan Fawziyah Javed, kocasının kendini aşağıya attığını söyledikten sonra hayatını kaybetti.

Yapılan araştırmalar sonucu Kashif Anwar'ın karısını öldürdüğü şahitlerle kesinlik kazandı. Mahkemede son kez hakim karşısına çıkan Kashif Anwar, karsının kendisine çarparak düştüğünü iddia etti.

Edinburgh'daki Yüksek Mahkemesi'ndeki yargılama 1 hafta sürdü. Jüri üyeleri adamın savunmasını kabul etmeyerek suçlu olduğuna karar verdi.

İngiltere'nin Leeds yakınlarındaki bir kasabasından olan Anwar, en az 20 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Javed'in düştükten hemen sonra ölmediği ve olay yerinde yaralarına yenik düşmeden önce insanlara kocasının onu ittiğini söyleyebildiği açıklandı.