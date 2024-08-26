Hamile karısının ihanetini bütün davetlilere izletti

Kaynak: Haber Merkezi
Hamile karısının ihanetini bütün davetlilere izletti

Bir cinsiyet partisinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Baba adayı, parti sırasında mikrofonu eline alarak, çocuğun kendisinden olmadığını ve eşinin onu aldattığını kanıtlarla açıladı.

Bolivya'da düzenlenen bir cinsiyet partisi, büyük bir skandalla sonuçlandı. Her şey yolunda giderken, baba adayı mikrofonu alarak eşinin onu aldattığını ve doğacak olan çocuğun kendisinden olmadığını kanıtlarla açıkladı. Bu beklenmedik olay partiye katılanları şaşırttı.

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Baba adayı, eşinin hamileliğinin 4 değil 6 aylık olduğunu, çocuğun ise kendisinin değil yakın bir arkadaşının oluğunu söyledi. "Bu cinsiyet partisi benim değil, onların" diyerek davetlilere sunulan kanıtları tek tek gösterdi.

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Kadın ise ne yapacağını bilemez halde "O benim avukatım. Sakin ol, açıklayacağım" gibi şeyler söyleyerek durumu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Bu açıklamalar üzerine davetliler arasında büyük bir kaos yaşandı. Kadının eşini aldattığı kişi davetlilerin hedefi oldu. Olaya ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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