Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu

Ekvador'un Guyaquil kentinden İspanya'ya giden bir kadın, hamile olduğunu bilmeden bindiği uçakta doğum yaptı. Uçakla Amsterdam aktarmalı olarak İspanya'ya giden Tamara isimli kadın, uçuşun ortasında sancı çekmeye başladı. Midesinin ağrıdığını düşünen ve tuvalete giden kadın, aniden ellerinde bebeğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Amsterdam'da kadının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Tamara'nın hamile olduğundan hiç haberi olmadığını söylediği aktarıldı.

Uçaktaki iki doktor ve bir hemşirenin de sürpriz doğum sonrası kadına yardım ettiği belirtildi. Kadın, bebeğine kendisine yardım eden yolculardan birinin adını verdi.