13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu

Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu

Ekvador'dan İspanya'ya seyahat eden bir kadın, hamile olduğunun farkında olmadan mide ağrısıyla tuvalete giderek doğum yaptı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:40
Takip Et

Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı

Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
+
Aa
-

Ekvador'un Guyaquil kentinden İspanya'ya giden bir kadın, hamile olduğunu bilmeden bindiği uçakta doğum yaptı. Uçakla Amsterdam aktarmalı olarak İspanya'ya giden Tamara isimli kadın, uçuşun ortasında sancı çekmeye başladı. Midesinin ağrıdığını düşünen ve tuvalete giden kadın, aniden ellerinde bebeğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Amsterdam'da kadının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Tamara'nın hamile olduğundan hiç haberi olmadığını söylediği aktarıldı.

Uçaktaki iki doktor ve bir hemşirenin de sürpriz doğum sonrası kadına yardım ettiği belirtildi. Kadın, bebeğine kendisine yardım eden yolculardan birinin adını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
4
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
5
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
6
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
7
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.