Hamileler ne zaman grip aşısı yaptırmalı? İşte yanıtı…

Gülsüm Sundu
Hamileler ne zaman grip aşısı yaptırmalı? İşte yanıtı…
Uzmanı, hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra anne adaylarının grip aşısı yaptırmasını önererek uyarılarda bulundu.

Kışın gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlara yakalanma riski arttı. Bu durum özellikle hamile kadınlar için tehlikeli olabilir.

Uzmanlar, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve gribal enfeksiyonların hem anne hem de bebek sağlığı için ciddi riskler taşıdığı ifade edildi.

Anne adaylarının bol sebze, meyve ve sıvı tüketmesi, uykusuz kalmaması, odalarını havalandırması ve kapalı ortamlardan uzak durması gerektiği vurgulandı.

Hamileliklerinin ilk 3 ayından sonra anne adaylarının grip aşısı yaptırmasını tavsiye etti.

Grip aşısının hem anneyi hem de bebeği virüs yükünden koruyacağını ifade edildi.

Yakın temasta tokalaşma ve selamlaşma gibi alışkanlıklardan da kaçınılması gerektiğini vurgulandı.

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