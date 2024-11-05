Hamilelere gribe karşı vitamin önerisi! Uzmanlar açıkladı

Hamilelik sürecinde bağışıklık sistemi zayıflayan anne adayları, grip gibi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Mürüvvet Bulut Aydemir, hamilelerin gripten korunmak için C vitamini açısından zengin besinler tüketmesi gerektiğini vurguladı.

2020 yılında yapılan bir çalışma, hamile kadınlar arasında grip enfeksiyonunun, doğum komplikasyonlarına neden olabileceğini ortaya koydu.

GEBELİKTE GRİP NEDEN DAHA AĞIR GEÇER?

Gebelik döneminde vücutta meydana gelen fizyolojik değişiklikler, grip enfeksiyonunun daha ağır seyretmesine neden olabilir.

Dr. Aydemir, "Gebelikte oksijen ihtiyacında artma, diyaframda yükselme ve akciğer kapasitesinin azalması gibi değişiklikler, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birleştiğinde grip enfeksiyonu gebelerde daha ağır seyredebilmektedir" dedi.

Dr. Ayşe Korkmaz, "Hamilelikte grip, hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle, hamilelerin önleyici tedbirler almaları gerekmektedir" dedi.

C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. Narenciye, çilek, kivi, brokoli, biber ve ıspanak gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Dr. Aydemir, "C vitamini, vücudun enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini artırır ve hamilelik sürecinde bu tür besinlerin tüketilmesi oldukça önemlidir" diye ekledi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, hamilelerin gripten korunmak için dengeli ve sağlıklı beslenmelerini, bol su içmelerini ve yeterince dinlenmelerini önerdi.

Ayrıca, kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, elleri sık sık yıkamak ve gerektiğinde maske kullanmak da gripten korunmada etkili yöntemler arasında yer aldı.

Hamilelik sürecinde grip enfeksiyonlarından korunmak için C vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, anne adaylarının bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak için gerekli önlemleri almalarını ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmelerini tavsiye etti.