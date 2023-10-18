Hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gereken otu açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Hamilelerin neleri tüketip tüketmemesi gerektiği aratılmaya devam ediyor. Bu süreçte Hamilelerin kesinlikle tüketmemesi gereken kadın tuzluğu otu ortaya çıktı.

Kadın tuzluğuyla ilgili detaylar...

KADIN TUZLUĞU BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Modern herbalistler çok hassas olan boğazları ferahlatmak için kullanılır.

-Meyvelerinde bol miktarda c vitamini vardır.

-İştah açıcıdır, kusmayı önler, harareti söktürür, hazım bozukluklarını giderir, öksürüğü keser, diş çürümelerini ve ağız içi yaralarını iyileştirir.

-Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını giderir. İshal ve peklik için, siroza karşı vücutta meydana gelen şişlik üzerine kullanılmaktadır.

-Kan dolaşımını düzene sokar.

-Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.

-Malarya’ya (sıtma) karşı iyileştirici etki yapar.

-Kuvvet verici, damar daraltıcı, ateş düşürücü ve müshil olarak kullanılmaktadır.

-Kolera, dizanteri, vajinal maya enfoksiyonları, üriner enfeksiyonlarda mikroorganizmaları öldürdüğü; zararlı mikroorganizmaları yenerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği; iskorbüt, kansızlık, işitme hastalıklarında şifalı olduğu açıklanmıştır.

-Kalp romatizmasına iyi gelir, sinir yorgunluğunu ve üzüntüyü giderir. Anormal kalp çarpıntısına karşı etkisi vardır.

-Karaciğer (karaciğer zafiyetine, karaciğer yetersizliğine) hastalıklarını iyileştirir. Karaciğerin işlevlerini düzenleyen en iyi ilaçlardan biridir.

-İrileşmiş dalağı küçültme gibi ilginç bir işlevi bulunmaktadır.

-Rahim iltihaplarında, bağırsak iltihaplarında, tümörleri bastırmakta, küçültmekte, mafsal iltihaplarını kurutmaktadır.

-Tadı acı olan ve bedeni güçlendiren bir tonik ve müshildir. Bu iki etkisiyle zayıf, bitkinlikten ve peklikten şikayeti olan kişileri güçlendirirken bağırsaklarının temizlenmesini de sağlar. Bağırsak sistemini baştan sona kadar uyararak, harekete geçirmektedir (tembelliğini ortadan kaldırmaktadır).

-Haricen kullanıldığında bakterileri öldürmektedir.

-Safra kesesi hastalıklarını iyileştirir. Safra kesesi yangısı ve safra kesesinde taş bulunması durumlarında safra akışını artırarak safrayı söktürmektedir.

-Mideye kayan sülüğü düşürür. Mideyi kuvvetlendirerek mide zafiyetine şifalı olmaktadır.

KADIN TUZLUĞU NASIL KULLANILIR?

İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir. Ayrıca 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak konarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Uyarı: Hamileler kadın tuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır!