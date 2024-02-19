Hamilelerin uzak durması gerekenler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Hamilelerin uzak durması gerekenler ortaya çıktı
Hamile kadınlar için beslenme çok önemli bir konu. Çünkü onların sağlığı hem kendileri hem de bebekleri için hayati. Peki, hamilelikte nelere dikkat etmek gerekir? İşte uzmanların uyarıları…

Anne adayları, hamilelik boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeli. Bazı besinler ise hamilelikte kesinlikle tüketilmemeli.

Bunlar şunlar:

- Az pişmiş veya çiğ yumurta: Yumurtada salmonella isimli bir mikrop bulunabilir. Bu mikrop bağırsak iltihabı ve gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Bu da anne ve bebek için tehlikeli. Bu yüzden mayonez, krema, dondurma gibi çiğ yumurta içeren besinlerden de uzak durulmalı.

- Az pişmiş veya çiğ et: Et ürünleri iyi pişirilmediğinde parazit ve enfeksiyon bulaşma riski artar. Özellikle toksoplazma adlı bir parazit hamilelikte düşüğe neden olabilir. Bu yüzden salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etlerden de kaçınılmalı.

- Kabuklu deniz ürünleri: Midye, istiridye, karides gibi besinler yüksek miktarda cıva içerir. Cıva, bebeğin beyin ve sinir gelişimini olumsuz etkileyebilir.

- Pastörize olmayan süt ve peynir: Süt ve süt ürünleri hamilelikte çok faydalı. Ama pastörize edilmemiş olanlar listeria adlı bir bakteriye ev sahipliği yapabilir. Bu bakteri de listeria enfeksiyonuna yol açabilir.

- Şekerli ve paketli gıdalar: Pasta, kek, kurabiye, bisküvi, şekerleme, şerbetli tatlılar, hamur işi, cips, fast food gibi gıdalar hamilelikte kilo alımına ve kan şekeri dengesizliğine neden olabilir. Bu da anne ve bebek için sağlık sorunlarına yol açabilir.

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