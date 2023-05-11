Hamileliği zorlaştıran etkenler

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hamileliği zorlaştıran etkenler

CNN Türk’te yer alan habere göre; Sigara, kadınların menopoz sürecini hızlandırdığı, yumurta sayısını azalttığı bilinen en önemli dış etken olduğu bildirildi. Hem yumurta hem sperm kalitesini bozarak gebe kalmayı zorlaştırdığı söylendi. Rahim ağzı ve tüplere de zarar verdiği ifade edildi.

Bir çiftin, 35 yaşın altında her ay gebelik etme olasılığı %25 civarındadır. Bu oran yaşla birlikte düşerek, 40’lı yaşlardan sonra %5’lere kadar iner. Yani gebe kalmayı zorlaştıran en önemli etkenin kadının yaşı olduğunu söyleyebiliriz. Başka bazı faktörler de gebelik oluşmasını zorlaştırır. Örneğin kadının aşırı kilolu olması yumurtlama düzenini bozar. Obezitenin erkeklerde de sperm sayı ve hareketini bozduğu gösterilmiştir.

Daha önce doğurganlığa zarar verme ihtimali olan bir hastalık veya ameliyat geçirmiş olanların hiç beklemeden, 35 yaş altındakilerin 1 yıl, 35 yaş üstündekilerin 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edememeleri halinde doktora başvurmaları uygun olur.

Tüplere en çok zarar veren etken ise cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Chlamidya, gonore gibi mikroplar daha çok sık partner değiştiren ve prezervatif kullanmayan çiftlerde görülür.

Sonuçta gebelik planlayan çiftlerin normal kilolara gelip bunu korumaları, varsa sigara ve alkolü bırakmaları iyi olacaktır.

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