Hamilelikte cilt neden gerilir ne yapmalı?

Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya cilt dokusunun gerilmesiyle oluşan çatlaklar için tavsiyelerde bulundu ve tanı tedavi yöntemlerini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Hamilelikte cilt neden gerilir ne yapmalı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Pek çok kadın için bu bulgu gebeliğin kaçınılmaz sonuçlarından biri olsa da bazı gebelerde karında aşırı gerginlik ve kaşıntı nedeniyle ciddi şikayetlere sebep olabilir. Ancak temelde ciddi tıbbi bir problem yaratmaz. Gebelikte vücutta pek çok fizyolojik değişiklikler olabilir, bunlardan bir tanesi de gebelik çatlaklarıdır, bunlar ciltte oluşan ince pembe, morumsu şekildeki çizgilerdir. Kadından kadına farklılık gösterebiliyor.

ÇATLAK GÖRÜLME ORANI NEDİR?

Gebelik çatlakları vücudun, cilde göre daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye ayak uyduramaması sonucunda oluşur. Bunun sonucunda cildin hemen altındaki elastik liflerde kırılma oluşur ve ortaya çatlaklar çıkar. Hızlı kilo alınması ile en sık olarak göğüslerde ve karında ve üst bacaklarda bu problem ile karşı karşıya gelinebilir. Bu yüzden kilonun dengeli ve yavaş alınması bunların engellenmesinde önemlidir.

KİMLERDE ÇATLAK GÖRÜLÜR

Gebelerin yüzde 90’ında 6-7’nci aydan sonra ortaya çıkarlar. Annesinde gebelik çatlakları olanlarda daha fazla görülmesi altında genetik geçişin rol oynayabileceğini de düşündürmektedir. Ne yazık ki bu çatlakları tamamı ile engelleyebilecek sihirli bir krem veya formülasyon yoktur.

ÇATLAK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK BUNLARI YAPIN

Cildi her zaman krem ve losyonlar ve yeterli sıvı alımı ile iyi nemli tutmak önemlidir. Bu yüzden gebelerin sıvı alınımını ciddi olarak artırmaları özellikle gebeliğin ikinci yarısında faydalı olacaktır.

LEKELER İÇİN NELER YAPILMALI?

Gebelik çatlaklarının çoğu, zamanla bebek doğduktan sonra solsa da bir kısmı daha yavaş solar ve bu dönemde koyu renk bırakabilir. Bu çatlakları tedavi etmenin en ideal zamanı çatlakların en aktif kırmızı oldukları dönemdir. İçinde hyaluronik asit olan jellerin 12 haftalık kullanımdan sonra faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bazen de dermatoloji doktoru önerisiyle kullanılabilecek retinoidler yeni kollajen yapımına ve döngüsüne etki ederek faydalı olabilirler.

DHA

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