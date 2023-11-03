Hamilelikte diş bakımı çok önemli

Anne adayları dikkat, bebeğinizin de sağlığını etkiliyor

Fatma Demirkaya KAYNAK: İHA
Hamilelikte diş bakımı çok önemli

Hamilelik sırasında diş sağlığı çok önemli. Diş Hekimi Sevgi Alagöz, anne adaylarına gebelik öncesi tam muayeneden geçmesi gerektiğini söyledi ve uyarıda bulundu.

Diş Hekimi Sevgi Alagöz, hamilelik sırasında olası risklerin önüne geçmek adına ilk olarak gebelikten önce anne adayının tam bir ağız muayenesinden geçmesi gerektiğinin altını çizdi.
Anne adaylarının hamilelik sürecini güvenli geçirmesinde, ağız ve diş sağlığı da önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu nedenle anne adaylarının, diş hekimlerine düzenli ziyaretleri de önem taşıyor. Sevgi Alagöz konuya ilişkin şunları söyledi:

"Günde 2 defa dişler fırçalanmalı ve diş ipi kullanılarak etkili bir diş bakımı yapılmalı. Ağız gargarası yapılması için doktora danışılmalıdır. Sabahları gebe kadınların daha hassas olması nedeniyle, gargara kullanılacak ise ağzın su ya da florid içerikli tavsiye edilir. Bu dönemde ara öğünlerdeki yiyeceklere dikkat edilmeli, şekerli yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Özellikle B12 ve C vitamini içerikli besinlere yer verilmelidir. Diş doktoruna düzenli olarak gidilerek, etkin plak kontrolü yapılması gerekir. Zamanında tedavisi uygulanmayan şikayetler, anne ve bebeğin sağlığı için büyük bir tehdit oluşturabilir."

Sevgi Alagöz, gebelikte dişlerde oluşan plaklar ve diş eti hastalıklarının, hormonal değişimlerle ilişkili olduğunu söyleyerek, “Bu yüzden ağız bakımı ihmal edilmemelidir. Gebelikte hormon düzeyleri fazla olduğundan, ağız mukozası dış etkenlere karşı hassas hale gelir. Bakteri plaklarının oluşmasına daha yatkın bir ortam oluşur.” diye konuştu

Gingivitisi ve periodontitisin gebelikte en sık karşılaşılan ağız hastalıkları olduğunu aktaran Alagöz, sözlerine şunları da ekledi:

"Gebelikte artan östrojen ve progesteron hormonları gingival vaskülarizasyon artışına ve immün yanıtın baskılanmasına sebep olmaktadır. Gebeliğe vücudun adaptasyonunda birçok fizyolojik değişim meydana gelir. Ağız içindeki değişimler irdelendiğinde, tükürük üretimi ve pH’sinin gebelikte değişmediği görülmektedir. Ayrıca gebelikte ağız içindeki bazı mikroorganizma türlerinin de arttığı gösterilmiştir. Artan bu mikroorganizmalar diş etinin kanamaya olan eğilimini artırır ve gingival inflamasyonun kötüleşmesine sebep olur, ancak gebeliğin diş çürümesine sebep olduğu veya çürüğü hızlandırdığına dair kanıt yoktur. Gebelikte ağız içinde çeşitli hastalıklar ve lezyonlar meydana gelebilir. Piyojenik granülom veya gebeliğin epulisi olarak da bilinen benign gingival lezyonlar yaklaşık gebeliklerin yüzde 5’inde görülür. Gebelik gingivitisinde, diş etleri hiperemiktir ve diş fırçalamayla bile kanama meydana gelebilecek hassas bir hal alır."


İHA

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