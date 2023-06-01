Hamileyken hamile kaldı. Çocukları ikiz sanıyordu

Habertürk’ün The Sun'dan çevirdiği habere göre; İngiltere Herefordshire'da yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small, yapılan tarama sırasında bebeklerinin anne karnında farklı boyutlarda olduğunu görünce şaşkına döndüğü bildirildi.

Darcy doğumda 1 kilo 871 gram ağırlığındayken, Holly ise 2 kilo 750 gram ağırlığında doğduğu ifade edildi.

Genç anneye bunun süperfetasyon adı verilen ve ilk hamileliğin ardından yeni bir hamileliğin meydana geldiği bir durum olduğu dile getirildi.

DARCY BEBEK İKİ DAKİKA DAHA BÜYÜK, DÖRT HAFTA DAHA KÜÇÜK

Altı yaşındaki Oscar'ın da annesi olan Sophie, şimdi iki yaşında olan ikizleri hakkında şunları dile getirdi:

“İnsanlar, 'Darcy iki dakika daha büyük ve dört hafta daha küçük' diye açıkladığımda deli olduğumu düşünüyorlar. Bazı insanlar ikiz olup olmadıklarını sorguluyor.”

“İKİZ BEKLİYORDUM AMA…”

Sophie, şunları belirtti:

“Baş ağrılarım nedeniyle hamile olduğumu hemen anladım ama olmayabileceğimi de düşündüm, bu yüzden denemeye devam ettik. Darcy'ye hamile kaldıktan sonra korkunçtu. Yedi hafta içinde sekiz kez hastaneye kaldırıldım ve 120 saat serum aldım. Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk. Neden bu kadar hastalandığımı anlayamadılar. Yedi haftalık hamileyken tarama yaptırdım ve durumun biraz farklı olduğunu söylediler. İkiz bekliyordum ama biri diğerinden daha büyüktü. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladılar. Her bir bebeğin kendi keseleri ve plasentaları vardı. Ancak ikizlerden birinin neden diğerinden daha büyük olduğunu anlayamadılar. Doğduklarında ikisi arasında yüzde 35'lik bir büyüme farkı vardı ki bu çok büyük bir farktı. Bu şekilde dört hafta arayla gebe kaldığımı anladılar”

Haberdeki anne ve kızların fotoğrafı, Sophie Small'un Facebook hesabından alınmıştır.