Hamilton'un halefi George Russell'ı geçti

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Hamilton'un halefi George Russell'ı geçti

Formula 1 camiası karıştı!

İtalyan medyasının haberlerine göre, Andrea Kimi Antonelli Silverstone'daki özel testlerde George Russell'dan daha iyi bir performans sergiledi.

Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki potansiyel halefi olarak görülen Formula 2 pilotu Antonelli, Mayıs ayı ortalarında Mercedes'in düzenlediği özel bir testte yer aldı.

Ekip, testle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, basın bu testin 2022 model araçla yapılan rutin bir test olmadığını belirtti.

Corriere dello Sport'a göre, testlere katılan tek pilotlar Antonelli ve Mick Schumacher değildi; Mercedes'in baş pilotlarından George Russell'ın da pistte olduğu anlaşıldı.

İddialara göre, sıralama turlarında Antonelli ve Russell benzer bir tempo tutturdu, ancak yarış temposunda Antonelli'nin Russell'dan daha hızlı olduğu görüldü.

Corriere dello Sport, testler sonrasında Mercedes'in Antonelli ile 2025 yılı için anlaşmaya vardığını öne sürdü.

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