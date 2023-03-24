TFF'de deprem yaratacak sözler: Hamit Altıntop ve Oğuz Çetin felakete sürüklüyor

Milli takımlarda 14 yıl boyunca antrenörlük yapan, futbolculuğunda 'Bulgar Mehmet' olarak tanınan Mehmet Hacıoğlu, TFF'yi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Hacıoğlu, Sözcü gazetesinde çıkan demecinde şu ifadeleri kullandı:

"İşin başında işi bilmeyenler olduğu sürece bu hatalar yapılmaya devam edilecek. Yanlış adamlarla doğru işler üretilemez. TFF bu kafalarla rezerv lig projesinde olduğu gibi akademi projesi de hüsran yaşayacaktır.

Bölgelerle, milli takımların ayrılması tam anlamıyla faciadır. Bunu Oğuz Çetin yaptı. Genç milli takımların, A Milli Takım’dan koparılması faciadır.

Oğuz Çetin ve Hamit Altıntop ile ülke futbolu felakete gidiyor. Bir Türk antrenör olarak Fatih Terim dışında kimseye hakkımı helal etmiyorum.

TFF’de işe alımlarda liyakatsizlik var. Federasyonun üzerinde siyasetin etkisi yok diyemeyiz. Spor medyası bankamatik çalışanlarının bu federasyonda nasıl işe başladıklarını, kimler tarafından işe alındıklarını araştırmalıdır.

Göreve gelecek isimler ahbap çavuş ilişkilerine ve arkadaşlık ilişkilerine göre belirleniyorlar. Şu an bile göreve getirilmesi gündemde olan isimlere bakın bir tanesinin bile altyapı ile ilgili deneyimi olmuş mu?

Hamit Altıntop ve Oğuz Çetin bizler görevdeyken eğitim programı adı altında antrenör seçimi yaptılar. Şimdi o isimleri göreve getiriyorlar. Bu yapılan mobbingin tillahıdır.”