Hamit Altıntop'un görevine getirilecek isim ortaya çıktı

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Hamit Altıntop'un görevine getirilecek isim ortaya çıktı

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Milli Takım'dan sorumlu yöneticilik görevine Ceyhun Kazancı'yı getirdi.

TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu bugün yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonucunda A Milli Takım’dan sorumlu yöneticinin kim olacağı belirlendi.

GÖREV CEYHUN KAZANCI'NIN

Son olarak Hamit Altıntop’un üstlendiği ve pek çok skandalın yaşandığı bu göreve Ceyhun Kazancı getirildi.

BEŞİKTAŞ'TA SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPMIŞTI

Kazancı Ahmet Nur Çebi yönetiminde Beşiktaş’ta sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

Yeni yönetimde görevleri netleşen kişiler şu şekilde:

İbrahim Hacıosmanoğlu: TFF Başkanı

Mecnun Otyakmaz: TFF Başkan Vekili:

Bayram Saral: TFF Başkan Vekili

Ural Aküzüm: Alt Liglerden Sorumlu Yönetici

Ceyhun Kazancı: A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetici

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