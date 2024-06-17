Hamsi avcılığına kota uygulamasına geçilecek

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya'dan balık avcılığıyla ilgili açıklama. 31 Ağustos'ta iki tebliğin de süresinin dolacağını hatırlatan Özkaya, hamsi avcılığında kota uygulamasına geçileceğini ifade etti.

YENİ KURALLAR GELİYOR

Balık avcılığıyle ilgili yeni tebliğin çalışmalarını devam ettiğine dikkat çeken Özkaya, 4 yıllık süreyle geçecek 50 maddelik ticari tebliğ için sektörün görüşlerinin alındığını ifade etti.

AV SEZONU AYNI DÖNEMDE BAŞLAYACAK

Türkiye'de denizlerde av sezonunun başlama tarihinin farklılık gösterdiğine dikkati çeken Özkaya'ya göre bazı balıkçıların farkı dönemlerde başlayan av sezonunda olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.Belirlenen boylardan küçük balıkların yakalanması önleneceğini belirten Özkaya "Sektörümüzde en önemli konu sürdürülebilirlik. Ülkemiz denizlerinde en çok yakalanan balık hamsi. Yeni düzenlemeyle hamsi avcılığında kota uygulamasına geçilecek. Bunun için de çıkış noktaları ayarlanacak. Belirlenen kotadan fazla avlanılamayacak. Bu sayede fiyat istikrarı da sağlanacak. Tüketiciler balığı sezonda aynı fiyattan tüketebilecek. Belirlenen boylardan küçük balıkların yakalanmasının tamamen önüne geçilecek. Stoklar üzerindeki baskı azalacak." dedi.